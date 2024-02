Zé Vaqueiro fala sobre saúde delicada do filho e elogia 'força' da esposa

Zé Vaqueiro, 25, falou sobre a saúde do filho, Arthur, durante sua participação no Caldeirão deste sábado (3). O pequeno nasceu em julho de 2023 e está internado na UTI desde então, porque foi diagnosticado com síndrome de Patau.

O que aconteceu

Em conversa com o apresentador Marcos Mion, o cantor falou que se apegou à fé para lidar com a situação. "Eu sei o quanto está sendo especial o que tem acontecido, o quanto a gente tem aprendido e se apegado a Deus. Tudo é no tempo dele. Eu seria muito ingrato com ele se hoje eu olhasse para o céu e perguntasse 'por que comigo uma coisa assim?'."

Zé Vaqueiro elogiou a dedicação da esposa, a influenciadora Ingra Soares. Eles também são pais de Daniel, 3, e Nicole, 13. "Eu agradeço a Deus todos os dias porque ele foi muito generoso com a esposa que me deu. Ela é uma mulher de grande força. Muita coisa a gente não posta, é no off e tem coisas que não tem porque postar, mas ela tem sido uma grande mulher, se dedicado à família e aos filhos".