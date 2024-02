'Tá se achando o gostosão?', questiona Leidi sobre Juninho no BBB 24

Lucas: "'A Leidi me dispensou', falou que já tnha falado com ela coisas de vida, que dançou com ela..."

Marcus: "E agora ela é uma cobra. Quando o álcool entra..."

Leidi: "A verdade sai, eu sempre falo. Não tem nada a ver ele falar que a menina é cobra. Foi flerte da parte dele, não dela. Ele quis botar a menina de falsa por que?"

Marcus: "Porque percebeu que ela não flertou junto. Será?"

Lucas: "Ela acha que ela tá espalhando isso pra casa"

Marcus: "Isso é uma mania de perseguição gigantesca"