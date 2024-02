'Aventura diferente de tudo': Como game 'Suicide Squad' planeja ganhar fãs?

Presos a explosivos implantados em suas cabeças, os vilões serão obrigados a não ser se unir como parte da infame Força-Tarefa X de Amanda Waller. O quarteto embarca numa missão impossível para derrotar os maiores super-heróis da DC do mundo, a Liga da Justiça, que foram corrompidos por Brainiac.

Ou seja, o player terá duelos épicos contra ninguém mais, ninguém menos que Superman, Batman, Lanterna Verde e Flash, enquanto contam com a ajuda de vários aliados do Esquadrão de apoio, incluindo Pinguim, Hera Venenosa, Lex Luthor, entre outros vilões.

"Aventura diferente de tudo"

Darius Sadeghian, diretor de estúdio da Rocksteady Studios, se diz empolgado em entregar um game diferente do já visto pelos fãs do universo da DC. "Com o lançamento de "Suicide Squad: Mate a Liga da Justiça", estamos animados em levar os jogadores a uma aventura diferente de tudo que já havíamos jogado ou feito antes na Rocksteady", disse.

Segundo o diretor, o jogo "Suicide Squad" contará com atualizações frequentes para oferecer aos players experiências únicas.