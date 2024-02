Selena Gomez posa na cama para o namorado Benny Blanco

Selena Gomez, 31, compartilhou uma imagem na qual aparece posando na cama para o namorado Benny Blanco, 35.

O que aconteceu

Selena publicou o registro nos stories do Instagram. Na foto, ela aparece deitada na cama, de olhos fechados: "As manhãs com você", escreveu na legenda, marcando Blanco.

De acordo com a revista People, Selena e Blanco estão juntos desde junho do ano passado. A cantora, no entanto, apenas tornou o namoro público no início de dezembro.