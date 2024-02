Rainha julgou vestido de noiva de Meghan Markle virginal e 'branco demais'

A rainha Elizabeth II considerou o vestido de noiva usado por Meghan Markle no casamento de 2018 com o príncipe Harry "extravagantemente virginal", segundo publicou a autora e especialista real Ingrid Seward no novo livro "My Mother and I".

Na opinião da monarca, não era apropriado que uma divorciada que se casasse novamente na igreja parecesse tão extravagantemente virginal.

- Ingrid Seward, autora de "William e Harry" (2003) e "Prince Philip Revealed" (2020)