Prova do Anjo: dois brothers serão imunizados no BBB 24

O apresentador Tadeu Schmidt explicou a dinâmica durante a semana. "O Anjo é autoimune e também imuniza um", explicou.

A semana ainda vai contar com outras emoções na casa. O próximo Paredão será com quatro pessoas, o Big Fone vai tomar e o retorno do voto para eliminar ao invés de para ficar, como acontecia em outras edições.

BBB 24 - enquete UOL: o que você acha de um Paredão fake nesta altura do jogo? Eu quero e quero logo Não, gente. Está cedo ainda Parem de inventar moda A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

