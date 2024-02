Maria Lina diz que tudo com Whindersson está resolvido: 'Quer fazer unha?'

A empresária chegou a comentar sobre a fala de Whindersson no Instagram, dizendo que o humorista foi "infeliz" nas colocações e que "nada paga passar por um puerpério", mas que a situação já estava resolvida.

Hoje, Maria Lima retomou o assunto e publicou uma série de vídeos em seu perfil no Instagram falando sobre a repercussão que ele teve nas redes sociais.

Eu não tenho nada a esconder referente ao fim do meu relacionamento com o Whindersson. Nem sobre o começo do namoro, nem sobre a gravidez, nem sobre o término.

— Maria Lina

"Ele conhece muito bem a mulher com quem se envolveu", acrescentou. "Eu também conheço muito bem ele, então o respeito exatamente por isso".

A empresária ainda disse que não vai "incitar mensagens negativas pra ninguém" e que é normal as pessoas se magoarem no decorrer da vida, mas que "ninguém merece pagar por isso uma vida inteira".