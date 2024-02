Leidy teme ter 'mostrado demais' no BBB 24: 'Acho que fiz merd*'

Leidy, então, revelou que pode ter mostrado demais durante a noite. "Acho que fiz merda", disse a sister. "Paguei perereca", contou, se referindo as partes íntimas.

A sister terminou de se arrumar e foi para a área externa da sala. Em conversa com Davi, ela conversou com a Prova do Anjo e apostou que a disputa será por agilidade e, se caso seja, ela acredita que não vai se sair bem.

BBB 24 - enquete UOL: quem você acha que a Líder Fernanda vai indicar? Alane Reprodução/Globoplay Beatriz Reprodução/Globoplay Deniziane Reprodução/Globoplay Yasmin Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER