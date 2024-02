Leidi e Alane conversam sobre flerte com Juninho no BBB 24: 'Se achando'

Em papo com Lucas, Juninho disse que flertou com Alane, mas chamou a sister de 'cobra', porque toda a casa já sabia da história.

"Ele prefere fazer coisa errada e não ser visto como planta", falou Alane para Leidi, que concordou.

Leidi: "Ele pode darem cima de quem ele quiser. Só fiquei p*ta porque, no dia do Sincerão, falou meu nome por que? Me expondo"

Bia: "Talvez o intuito dele tenha sido mexer com as duas pra ver se dá 'atritinho'.

Alane: "Ele poderia dar a entender que eu que dei em cima dele. Se eu não chegasse e falasse com você a tempo, ele podia dar a entender pra casa isso"

BBB 24 - enquete UOL: quem você acha que a Líder Fernanda vai indicar?

