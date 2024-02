Jade Picon e MC Daniel curtem dia de praia juntos no RJ; veja fotos

Jade Picon, 22, foi clicada no Rio de Janeiro curtindo um dia de praia ao lado de MC Daniel, 25.

O que aconteceu

A influenciadora digital aproveitou a manhã do último dia 2 para fazer exercícios físicos e treinar futevôlei. Nos registros da artista na Praia da Tijuca, ela está acompanhada do funkeiro.

A ex-BBB 22 (Globo) foi flagrada pelos paparazzi curtindo um mergulho no mar e batendo papo com o músico. Enquanto Jade jogava futevôlei, Daniel também se exercitou no local e era só sorrisos para a artista.