BBB: Isabelle diz para Davi que não pretende imunizá-lo caso vença o Anjo

Isabelle disse que sua escolha para entregar o colar do Anjo é Giovanna. Davi questionou a motivação da sister, e ela explicou que acredita que a amiga está na reta para o Paredão. "Acho que as meninas do quarto votam nela", disse, sem citar nomes.

Davi discordou da sister, e disse que está certo de que vai para o Paredão. "Ela [Giovanna] não está ameaçada em nada", disse ele, durante a conversa.

Isabelle explicou que acredita que a casa vai escolher Giovanna para a berlinda. Segundo ela, a amiga tem recebido muitas plantas no Queridômetro e isso é indicativo de voto.

Quem vencer a Prova do Anjo estará imune. O vencedor também poderá escolher outra pessoa para ser imunizada.

BBB 24 - enquete UOL: quem você acha que a Líder Fernanda vai indicar? Alane Beatriz Deniziane Yasmin

