Galvão Bueno se emociona com homenagem dos netos: 'Maior patrimônio'

Durante a conversa com Mion em uma partida de golfe, Galvão também relembrou sua relação com Ayrton Senna. O piloto morreu vítima de um acidente, em 1994, durante corrida narrada por ele.

O narrador disse que precisou sair da cabine três vezes para respirar. "Imagina narrar a batida do Senna!? Eu me emociono em qualquer lugar [quando falo disso]. [No dia] eu saí três vezes da cabine para respirar. Ele virou meu amigo quando ganhou uma corrida da Fórmula 2 ou 3, veio se apresentar para mim e disse que eu ainda ia narrar muitas vitórias dele. E, assim, começou. Era como um irmão mais novo, daqueles amigos que você conta nos dedos".

O quadro "TV Teca" destacou a trajetória de Galvão na televisão. Na atração, o ex-comentarista e árbitro Arnaldo Cezar Coelho, e o jornalista esportivo Tino Marcos, amigos do narrador, também tentaram desvendar fatos curiosos de sua vida, como seu parentesco com a apresentadora Angélica. Ela e Galvão são primos de 13º grau.