'Fuzuê': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 05 a 10/02

Pascoal manda Preciosa embora de sua casa sem dar explicações. Bebel decide comprar as cotas de Luna. Barreto diz a Miguel que acredita na inocência de Nero. César repreende Preciosa por ter procurado Pascoal. Barreto avisa Luna e Maria sobre Gonçalo. Luna pede para Julião continuar ajudando na produção das biojoias. Bebel anuncia a César e Preciosa que comprará as cotas de Luna na joalheria. Mercedes desmaia de emoção em encontro com Lampião. Bernardo pede para morar com Bebel. Miguel pede ajuda de Cecília para provar a culpa de Pascoal no golpe que Maria levou. Preciosa questiona Pascoal sobre a morte de Gonçalo.

Sexta-feira, 09 de fevereiro

Pascoal ameaça Preciosa. Miguel afirma que descobrirá o paradeiro da mulher que ajudou no golpe contra Maria. Nero reclama para Alícia de Bebel continuar na joalheria. Lampião pede Mercedes em namoro. Pascoal desiste de fazer negócios com Rui e César. Preciosa denuncia Pascoal para Miguel e Luna. Heitor repreende Fiel por ter levado Selena para Angra. Cecília procura Pascoal. César estranha a decisão de Pascoal, e acerta a continuidade do negócio com Rui. Preciosa reclama da ida de Bernardo para a casa de Bebel. Francisco surpreende Soraya no show. Miguel e Luna contam para Barreto as informações que receberam de Preciosa. Pascoal leva Sandra para sua casa. Preciosa e Julião se encontram. Pascoal intimida Sandra.

Sábado, 10 de fevereiro

Vânia chega à casa de Pascoal, e Sandra vai embora apressada. Bianca flagra Vitor e Caíto no Beco do Gambá. Lampião incentiva Domingos a ficar com Gláucia. Francisco e Merreca tentam fazer as pazes com Soraya. Vitor conversa com Mercedes sobre seu relacionamento com Bianca. Sandra procura Miguel. Miguel confirma com Preciosa a identidade de Sandra. Nero questiona Barreto sobre a investigação do atentado. Preciosa vê Sandra no escritório de Miguel. Selena e Heitor se encontram. Gláucia convida Domingos para participar de um concurso de culinária. Sandra sugere se encontrar com Pascoal. Preciosa se arrepende de ter delatado Pascoal para Miguel e Luna. Miguel e Luna auxiliam Sandra a gravar a confissão de Pascoal.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.