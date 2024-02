Fernanda flagra conversa de Alane e aliadas sobre ela no BBB 24

Fernanda comentou com Rodriguinho, que estava no Quarto do Líder, sobre a conversa que ouviu. Eles começaram a falar sobre quais são as opções da líder no Paredão.

Ela contou que não pretende votar em Yasmin Brunet, que também está na sua mira. Fernanda contou que tem planos de mandar Deniziane ao Paredão, mas acredita que ela será imunizada pelo Anjo Matteus.

Fernanda cravou que deve indicar Beatriz para a berlinda.

