Fernanda cogita indicar Yasmin ao Paredão do BBB 24 e revela motivos

Fernanda, então, disse que poderia indicar a modelo diretamente. "Eu botaria a Yasmin. Fiquei com incomodada com ela sequer ter vindo a mim [após a discussão com Alane].

A Wanessa, pelo menos, no mesmo dia do barraco, na festa, ainda estava falando comigo. Coisas aleatórias, mas estava. Se é prefeita ou não, não interessa. Fernanda

Pitel apontou que Yasmin ainda está "solta" no jogo. "Eu acho que ela ainda não encontrou o lugar dela no jogo".

BBB 24 - enquete UOL: quem você acha que a Líder Fernanda vai indicar? Alane Reprodução/Globoplay Beatriz Reprodução/Globoplay Deniziane Reprodução/Globoplay Yasmin Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER