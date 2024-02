Eliezer está passando por um inverno rigoroso de -43 graus em sua temporada no Alasca.

O ex-BBB compartilhou algumas selfies da viagem para ver a aurora boreal em que aparece com o cabelo e os pelos do rosto congelados.

"O verdadeiro nevou! Um pouco congelado. Quantos graus negativos vocês acham que estava aí para ficar desse jeito?", escreveu hoje, na legenda da última publicação de seu perfil no Instagram. Nos stories, ele revelou que a temperatura chegou a -43 graus.