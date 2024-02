Eliana recebe Angélica em seu duplex no RJ avaliado em R$ 6 mi; veja fotos

Segundo as redes sociais da apresentadora, a gravação da entrevista ocorreu na sala gigante do imóvel. Nos registros, é possível admirar a bela vista de um dos cartões-postais do Rio ao fundo.

Eliana tem moradia fixa em São Paulo, mas desde 2016 tem o imóvel na zona sul do Rio de Janeiro. A apresentadora ficou encantada com a vista que tinha das janelas e varanda e decidiu vender o antigo imóvel para adquirir o duplex, segundo o Extra.

Quando abri a porta e dei de cara com aquela vista, precisei me segurar muito para não soltar um grito muito alto de felicidade. Me acalmei para não dar na cara que eu queria fechar o negócio. Vai que o corretor decidisse cobrar mais caro.

Eliana, sobre o imóvel, em entrevista à revista Contigo!

Veja fotos do imóvel de Eliana: