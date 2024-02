Marcos mata charada sobre Míriam e Bruno, mas leva rasteira de Natália

Sobre a novela

Enquanto "Elas por Elas" assume o posto de sucessora de "Amor Perfeito", a trama escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson explora as relações entre as amigas Lara, Taís, Helena, Adriana, Renée, Natália e Carol, que após um trágico acontecimento durante um final de semana na praia, são reunidas vinte e cinco anos depois por Lara. O reencontro, no entanto, traz à tona antigas mágoas e revelações impactantes.