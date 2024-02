Passagem de tempo, nova morte: como termina a 1ª fase de Renascer?

A primeira fase da novela "Renascer" chega ao fim na segunda-feira (5) e será marcada por uma passagem de tempo de 30 anos. Humberto Carrão passará o bastão do José Inocêncio para Marcos Palmeira, que interpretará o coronelzinho na faixa dos 60 anos.

Luto por Santinha, que vira "fantasma"

Santinha morreu no capítulo de ontem ao dar luz ao seu quarto filho, João Pedro, fruto do relacionamento com José Inocêncio. Abalado, o coronelzinho culpa o caçula pela morte da esposa e passa a ter visões com ela. Em conversa com Inácia (Edvana Carvalho), ele confessa estar sem energia de corpo e espírito. "Não consigo esquecer Santinha. Procuro entender que é a vida, e que estava escrito, sei lá... Mas não consigo esquecer Maria Santa. Às vezes, sinto até raiva dessa minha fraqueza. Mas o que posso fazer? Parece que ela está em todo canto dessa casa, e eu até sinto o cheiro dela quando vou me deitar, toda a noite. É como se ela estivesse presente", diz ele.

Crescimento dos filhos

João Pedro será amadrinhado por Morena (vivida por Ana Cecília Costa na segunda fase), esposa de Deocleciano (Adanilo). É ela quem escolhe o nome do pequeno, inclusive. Juan Paiva é quem interpreta o caçula na segunda fase. Ele se sentirá renegado pelo pai, tendo uma relação cm ruídos com o progenitor.