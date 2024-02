BBB 24: Matteus coloca Pitel e Juninho no Castigo do Monstro

Pitel e Juninho foram colocados no Castigo do Monstro hoje no BBB 24 (TV Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Matteus teve o melhor desempenho e é o Anjo da semana. Além dele, Marcus, Beatriz, Leidy, Yasmin, MC Bin Laden e Alane foram sorteados e competiram na Prova.