Bárbara: Casa do BBB pode se virar contra Wanessa por incoerência com Davi

Bárbara tampouco pensa que a audiência do BBB vá comprar tão facilmente o arrependimento de Wanessa - assim como seus próprios colegas de confinamento. "Não acho que o público vá passar esse pano. Se a Wanessa cair num paredão, ela vai ser eliminada. Mesmo dentro da casa, vai lidar com essas consequências, porque, conforme for chegando nas pessoas para falar que retira o que disse [sobre Davi], essas pessoas vão achar esquisito."

A apresentadora vislumbra que essa aparente 'incoerência' em relação a Davi pode servir de pivô para a casa se voltar contra a cantora. "Pode ser que, nesse momento de conversa, nem falem nada, mas depois usem esse motivo para votar nela. É um jogo e tudo isso vai estar sendo julgado o tempo inteiro."

Yasmin Brunet só tem duas saídas no BBB 24: apertar o botão ou explodir

Yasmin Brunet, 35, desabafou com Lucas Henrique, 29, que está com medo de como o público tem reagido a sua participação no BBB 24 (Globo). Ela contou que seu maior receio é haver decepcionado os seguidores que a acompanham nas redes sociais e manchado sua imagem diante deles.

Bárbara pensa que a reconciliação entre Davi, 21, e Wanessa Camargo, 41, abalou ainda mais a modelo. "Parece que este último episódio envolvendo a Wanessa e o Davi deixou a Yasmin irritada - e, em algum momento, isso vai ser colocado para fora. Não sei se ela vai conseguir segurar por muito tempo."