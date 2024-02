Angélica pensou em tirar 'pinta de estimação' antes da fama: 'Virou marca'

— Angélica

Angélica disse que procurou por cirurgiões especializados no procedimento, e só mudou de opinião por conta do carinho do público.

"A pinta começou a ficar famosa, as pessoas começaram a gostar e eu comecei a gostar também. Ainda bem que não tirei", disse. "Ela virou uma marca. Minha pinta tem um médico que vou todo ano. É uma pinta de estimação".