Alane é eliminada da Prova do Anjo no BBB 24 por burlar regra

Alane foi eliminada da disputa pelo Colar do Anjo no BBB 24 (Globo) neste sábado (3). Ela está na Mira do Líder nesta semana, e pode ser indicada ao Paredão.

O que aconteceu?

A sister foi a segunda a participar da prova e, na última etapa da dinâmica, ela acabou burlando a regra. No momento em questão, ela precisava pedalar uma bicicleta para conseguir a terceira bola para completar a prova.

Alane estava reclamando de dor na barriga no momento de pedalar, e decidiu usar as mãos. Tadeu interrompeu a sister explicou que ela deveria ter feito conforme demonstração do dummie e, por não ter seguido as orientações, ela estava eliminada.