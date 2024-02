Yasmin Brunet só tem duas saídas no BBB 24: apertar o botão ou explodir

Yasmin Brunet, 35, desabafou com Lucas Henrique, 29, que está com medo de como o público tem reagido a sua participação no BBB 24 (Globo). Ela contou que seu maior receio é haver decepcionado os seguidores que a acompanham nas redes sociais e manchado sua imagem diante deles.

Para Bárbara Saryne, apresentadora do Central Splash, o desânimo da filha de Luiza Brunet é visível há tempos dentro do reality. "A Yasmin está passando essa impressão de que está cansada de estar ali, de que está sem energia, confusa, sem entender nada do que está acontecendo... Aí vem a intuição dela e diz uma coisa, mas ela não segue essa intuição."