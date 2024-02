Yasmin admite medo de cancelamento: 'Medo de ter perdido muito'

Lucas questionou. "Lá de fora?".

Yasmin confessou ter medo de ter perdido seguidores. "Eu estou com medo de ter perdido muito, com medo de eu ter me queimado".

Lucas a questionou quantos seguidores ela tinha.

Yasmin respondeu. "Quatro milhões e alguma coisa", diz ela. "Estou com medo de ter decepcionado eles".

