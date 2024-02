Após pedido de Antenor, Daniel fica com coração na mão com ideia de Paula

Cássio e Lúcia compartilham um beijo. Ivan convida Mateus para pilotar o barco do tio de Kleber. Úrsula flagra Umberto em uma agência de viagens, e ele convoca Joana para finalizar o negócio na locadora. Cássio descobre as notas marcadas na bolsa de Taís, que entra em desespero.

Taís alega que o barman Samuel a pagou com dinheiro roubado. Cássio decide afastá-la de sua vida e do restaurante. Vidal visita seu apartamento e se encanta ao encontrar Gilda. Paula se interessa pelo problema de Isidoro com o Grupo Cavalcanti, e Daniel promete ajudá-lo. Heitor compartilha suas suspeitas sobre Umberto com Rodrigo.

Virgínia descobre que Vidal é o proprietário do apartamento. Iracema tem um ataque ao ver Virgínia na portaria. Umberto comunica a Joana que a transação exigirá pagamento em dinheiro e a orienta a ir ao banco. Mateus convida Susaninha e Camila para um passeio de barco, enquanto Joana concorda em fechar o negócio, mas precisa realizar uma visita ao banco.