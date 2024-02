Veja famosos que já usaram barriga solidária ou de aluguel; conheça regras

Paulo Gustavo, o marido Thales e os filhos Gael e Romeu, em foto de 2021 Imagem: reprodução/Instagram

Adriana Garambone: a atriz, que começou sua carreira como garota do Fantástico em 1986, não conseguia engravidar, pois os embriões tinham dificuldades para se fixar em seu útero. Ela e o marido, Arthur Papavero, decidiram recorrer à barriga de aluguel com o apoio de uma agência no Nepal. Gael, filho do casal, nasceu em 2015

Adriana Garambone ao lado do filho, Gael, em foto de 2019 Imagem: Reprodução/Instagram @agarambone

Cristiano Ronaldo: a primeira vez que Cristiano Ronaldo recorreu à barriga de aluguel foi em 2011, quando decidiu que seria pai solo. Ele contratou uma americana para dar à luz seu bebê, que também se chama Cristiano. Em 2017, o craque recorreu de novo à técnica e teve gêmeos: Eva e Mateo. Cristiano e a esposa, a modelo espanhola Georgina Rodríguez, tiveram mais dois filhos, por gravidezes naturais.

Cristiano Ronaldo ao lado dos filhos, em 2022 Imagem: Arquivo pessoal/Instagram

Ricky Martin: o cantor recorreu à barriga de aluguel em 2008, ano em que nasceram os gêmeos, Valentino e Matteo. Nove anos depois, ele se casou com o artista plástico Jwan Yosef, com quem teve mais dois filhos. Os dois se separaram no ano passado.