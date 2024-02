Tati Quebra Barraco já enterrou 6 ex: 'Mas não fui mulher, fui amante'

Tati Quebra Barraco contou que seis dos seus ex já morreram. Porém, ela foi amante em todos os relacionamentos

O que aconteceu

A funkeira começou afirmando manter suas tatuagens, que incluem as feitas em homenagem aos ex. Porém, há uma explicação: "Estão todos mortos", contou.

Tati explicou que na época dos relacionamentos não era famosa e não sabia transar: "Não era bonita, mas no proceder....", brincou ela no segundo episódio do Colônia Bahls, disponibilizado no Youtube do Multishow.