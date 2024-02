Sensitivo? Brother 'adivinha' dinâmica de grupos do Paredão no BBB 24

"E se o teu top 5 todo tá do outro lado, já pensou?", perguntou. "Os 5 que tu gosta mais tão do outro lado e você tem que votar num desses 5. E aí? Você vai ter que elencar prioridades. Sabe que Yasmin não vai, mas e depois?"

O cenário imaginado por Marcus é muito parecido com o que está previsto acontecer nessa semana. No domingo (4), o Big Fone vai tocar ao vivo durante o programa e quem atender ficara imune e dividirá a casa em 2 grupos de 9 pessoas.

No Paredão, que será formado no mesmo dia, cada grupo precisará escolher junto 1 brother do outro grupo para ir à berlinda. Além disso, os brothers do próprio grupo terão que votar entre si e o mais votado entre os dois grupos vai, também, ao Paredão.

Somado ao voto do líder e à votação aberta da casa, serão 5 emparedados. 4 deles jogam e 1 pessoa se salva para formar a berlinda final, cuja eliminação ocorre na terça-feira (6).

BBB 24 - enquete UOL: Wanessa apelou ou fez jogada inteligente em conversa com Davi? Apelou: queria tempo de tela Inteligente: entregou conteúdo para o programa Vilã: queria tentar queimar Davi (e não conseguiu) A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

