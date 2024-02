Maria Santa morre em 'Renascer' e leva público às lágrimas

No X (antigo Twitter) a novela ficou no topo dos assuntos mais comentados. "É tão bom assistir um novelão até nos detalhes", comemorou uma fã. "Fazia tempos que eu não ficava triste e arrepiada com uma cena de novela, acho que a última vez tinha sido na morte/enterro do Zé Leôncio no remake de Pantanal", afirmou uma segunda.

Toda a sequência do parto de Maria Santa foi elogiada pelo público. "Quem não se arrepiou com essa cena, tá maluco", escreveu uma internauta.

As cenas levaram o público às lagrimas. "Eu não tô suportando o tanto que eu tô chorando meu deus que dor horrível", relatou uma usuária do X.

A atuação de Duda Santos foi bem avaliada. "Duda Santos está bem demais. A diferença que é pegar um papel bom, não é verdade?", disse um telespectador da novela.

Duda Santos está bem demais. A diferença que é pegar um papel bom, não é verdade? A gente até se esquece que ela passou Travessia inteira bebendo corote e matando aula #Renascer pic.twitter.com/1QiFr72xJo -- Fábio Garcia (@fabiogaj) February 3, 2024