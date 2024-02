Rodriguinho: 'Se mulher minha agarrar qualquer homem, já estava no boxe'

Em uma conversa no Quarto do Líder na tarde de hoje do BBB 24 (Globo), Rodriguinho comentou sobre o relacionamento de Deniziane e Matteus.

O que aconteceu

Rodriguinho e Pitel debatiam a relação dos brothers. "Deniziane e Matteus não tem relação nenhuma. Ela abraçou o Xanddy na frente dele."