Rodriguinho ameaça Davi, mas volta atrás: 'Capaz de eu apanhar'

Na ocasião, o brother estava com Fernanda e Pitel na academia. As aliadas contaram como foi a experiência de fazer o mercado do VIP com o brother.

Fernanda elogiou o comportamento de Davi nas compras: "Ficou pianinho com a gente lá no mercado. Não falou nada, né? Concordava com tudo! Foi bem educadinho, tranquilo". Pitel concordou: "Eu não tenho problema nenhum com ele, só acho chato".

O cantor reforçou que não dava para o rival encrencar o tempo todo na casa: "Não tem o que fazer. Vai ficar tretando? Ele é educado quando está numa boa. É que quando vira uma chavinha nele ali, f*deu".

BBB 24 - enquete UOL: Fernanda fez uma boa estratégia ao colocar as plantas no VIP?

