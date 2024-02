Protagonista do novo 'Meninas Malvadas' não entendia piadas 'sacanas'

Ela é uma lenda de comédia. Vê-la escrevendo novas piadas, ver as que ela criou, mas não entraram no filme? Foi ótimo tudo isso também.

Por outro lado, a atriz conta não ter conversado com Lindsay Lohan para debater sobre seu personagem, mesmo com a ex-Cady tendo uma participação no filme.

Diferenças

As duas versões, de 2004 e 2024, são muito parecidas, como seus personagens e enredo, mas há diferenças, principalmente quanto ao envolvimento das redes sociais e a internet na trama. "A mídia social é provavelmente a coisa mais importante e que mudou, em termos de como as hierarquias de escola estão funcionando agora. E isso foi incluído no filme."

Entre as referências ao antigo, há o Livro do Arraso, por exemplo, o famoso diário no qual são escritos comentários maldosos de todos da escola.