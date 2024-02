Planeta Atlântida terá programação diversa e mais de 20h de shows

A RBS TV também transmitirá shows ao vivo. O canal exibirá o festival na sexta-feira a partir de 1h e sábado, a partir das 23h.

A Globo exibirá os melhores momentos com um dia de atraso. Os melhores trechos do festival serão exibidos na TV Globo no domingo, após o BBB 24.

Quais são as atrações além dos shows?

O Planeta Atlântida contará com uma série de ativações de patrocinadores. A Coca-Cola levará outras atrações musicais em seus espaços na arena e no camarote. A Budweiser estreará o Palco Budweiser by Rap in Cena, que apresentará artistas gaúchos do rap em ascensão. A Red Bull também terá um espaço com DJ.

Haverá também roda-gigante, salão de beleza e espaços para descanso e recarga de celular, entre outras ações de marcas.

O que não pode levar para o Planeta Atlântida?