Novo elenco? Conheça personagens da 2ª fase de 'Renascer'

José Venâncio (Rodrigo Simas) em 'Renascer' Imagem: Divulgação/Globo

João Pedro (Juan Paiva) - Filho mais jovem de José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira) e Maria Santa (Duda Santos), João é um jovem íntegro, humilde e dedicado, que enfrenta a indiferença do pai e o fardo de ter perdido a mãe no parto. Ao contrário dos irmãos, nunca deixou a fazenda, onde absorveu todos os conhecimentos do pai na gestão do cacau. Tem uma paixão profunda por essa vida e pelo universo do cacau. Além de carregar a culpa pela morte da mãe, João enfrentará a batalha contra o amor que nutre por Mariana (Theresa Fonseca), quando a jovem opta por ficar com seu pai, José Inocêncio (Marcos Palmeira).

João Pedro (Juan Paiva) em 'Renascer' Imagem: Divulgação/Globo

Mariana (Theresa Fonseca) - Neta de Belarmino (Antonio Calloni) e Dona Nena (Quitéria Kelly), Mariana chega ao sul da Bahia com a determinação de vingar a morte do avô e recuperar as terras que acredita ter direito. Para isso, conquista o coração de João Pedro (Juan Paiva), mas também seduz José Inocêncio (Marcos Palmeira), que, após muitos anos de luto pela morte de Maria Santa (Duda Santos), acaba se encantando por ela.

Mariana (Thereza Fonseca) em 'Renascer' Imagem: Divulgação/Globo

Damião (Xamã) - Indivíduo enigmático que carrega um histórico de mortes em seu passado. Inicialmente contratado para eliminar José Inocêncio (Marcos Palmeira), o assassino desiste da missão e acaba tornando-se um dos funcionários do fazendeiro. Encontra o amor em Ritinha (Mell Muzzillo), mas sua trajetória toma um rumo incerto com a chegada de Eliana (Sophie Charlotte) à fazenda.