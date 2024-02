Maria Santa morre? José Inocêncio faz comovente pedido durante parto

Em seguida, Jacutinga (Juliana Paes) chega para realizar o parto. "Você devia ter chamado um médico!", afirma a cafetina, ao descobrir as angústias da garota. "Não dá tempo, dona Jacutinga... nós temos que tirar essa criança... antes que seja tarde!", responde Maria.

A mulher pede para a jovem descansar um pouco. "Descansa um pouco, filha, descansa. Depois vamos dar um jeito nisso... com ajuda de Deus e da Nossa Senhora... como sempre demos!", afirma Jacutinga para a jovem, indo falar com o marido.

Então, José Inocêncio pede que a esposa seja salva, e não o bebê. "Me salve a mãe! Quero Maria Santa viva, dona Jacutinga, que filho ela já me deu três... Quero ela viva... ela é tudo o que tenho nessa vida!", pede ele.

Ao saber da decisão do marido, Maria Santa suplica pelo contrário. "Pois eu quero essa criança... e quero ela viva! Só tô me importando com ela!", deixa claro.

Muito debilitada, ela dá à luz a um menino. "É mulher?", pergunta a mãe. "É um molecote, Santinha! Igual os outros!", conta Inácia.

Na cama, a esposa pede que o pai aprenda a amar o menino que acabou de nascer. "Você vai aprender a amar ele, José Inocêncio... escute bem o que eu tô lhe dizendo: você vai aprender a amar ele o mesmo tanto que eu amo", implora.