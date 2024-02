Mãe volta ao Planeta Atlântida após 24 anos para mostrar festival à filha

Eles contam que se sentem acolhidos pelo festival. "É o único festival que existe no país que é literalmente pra todo mundo. Pra crianças, idosos, todos os grupos. Eu venho há seis anos e não tem lugar nenhum em que eu me sinta tão bem quanto aqui", afirma João.

Vitor Kley e MC Cabelinho abriram o festival

Vitor Kley levantou o público do Planeta Atlântida 2024 com o sucesso "O Sol" Imagem: Jefferson Bernardes/Agência Preview/Divulgação

Após a tradicional apresentação do radialista gaúcho Neto Fagundes, Vitor Kley levantou o público com seus hits. O músico gaúcho empolgou a plateia, especialmente quando encerrou o show com o sucesso "O Sol". Carol Biazin, que se apresentaria junto com Vitor, foi diagnosticada com intoxicação alimentar e cancelou a participação no show.

