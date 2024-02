Leidy diz que não joga com Quarto Fada: 'É Bia, Anny, Alane e Alegrete'

Em conversa com Lucas Henrique na academia do BBB 24 (Globo), Leidy contou que não joga com o Quarto Fada, mesmo sendo próxima e dormindo com eles.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Lucas foi quem puxou o assunto com a trancista. "Ontem à noite no quarto eu falei que você era fada, mas eu não acho não".