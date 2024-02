Elas por Elas: Lara cai pra trás após descobrir armação inesperada de Mário

Sobre a novela

Sucessora de "Amor Perfeito", "Elas por Elas" é uma obra de Thereza Falcão e Alessandro Marson. A narrativa destaca as amigas Lara (Deborah Secco), Taís (Késia), Helena (Isabel Teixeira), Adriana (Thalita Carauta), Renée (Maria Clara Spinelli), Natália (Mariana Santos) e Carol (Karine Teles), que se conheceram durante um curso de inglês e foram separadas após um triste incidente em um final de semana na praia. Vinte e cinco anos mais tarde, Lara reencontra uma foto do grupo e decide reunir todas em sua casa. No entanto, esse esperado momento de felicidade ressurge com antigas mágoas e revelações surpreendentes.