'Heart Attack': Equipe de Demi Lovato explica música controversa em evento

"Ele falou sobre a conexão entre a mente e o coração. Foi um momento delicado destinado a apoiar as mulheres na sala — a razão pela qual Demi estava no evento", explicou. "Ela começou com uma introdução encantadora sobre por que escolheu a música e dirigiu-se à sala, falando sobre a conexão entre a mente e o coração. Na verdade, foi um momento lindo."