'Fuzuê': Após falso atentado, César planta arma em lugar inusitado

Nos próximos capítulos de "Fuzuê (Globo), após armar um atentado falso, César Montebello (Leopoldo Pacheco) esconde a arma do crime na loja de Nero (Edson Celulari).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O criminoso manda Julião (Romulo Arantes Neto) esconder o revólver na sala do pai de Miguel (Nicolas Prattes). "Você vai aproveitar que está trabalhando no ateliê da Luna, que é dentro da Fuzuê, e vai plantar a arma que você atirou no meu carro na sala do Nero", ordena.