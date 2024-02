Fernanda fecha aliança com brothers no VIP: 'Ninguém vota em ninguém'

Líder da semana do BBB 24 (Globo), Fernanda fechou um acordo com os brothers do seu VIP sobre os próximos Paredões.

O que aconteceu

Fernanda propôs uma aliança com Pitel, Rodriguinho, Giovanna, Michel e Raquele. "Eu declaro que aqui, hoje, vocês, para mim, são Gnomos, e a gente não se vota"