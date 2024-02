Esposa de produtor indicado ao Oscar é achada morta em hotel nos EUA

A esposa do produtor e cineasta Bradley Thomas, Isabelle Thomas, foi achada morta aos 39 anos, na última segunda-feira (29), em hotel localizado em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

O corpo de Isabelle foi encontrado sem vida próximo à piscina do Hotel Angeleno, em que ela estava hospedada. A polícia trabalha com a hipótese de que ela se suicidou ao pular da varanda do apartamento em que estava. As informações são da revista People.

O laudo do Instituto Médico Legal apontou que Isabelle morreu em decorrência das múltiplas lesões traumáticas em seu corpo, provocadas pelo impactado da queda.