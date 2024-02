Diretor de 'Esquadrão Suicida' se redime com filme sucesso de público

"Esquadrão Suicida" foi lançado em 2016 e se tornou um fracasso retumbante. Com 26% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes - agregador online de críticas - e apenas 58% do público, o filme chegou até mesmo a ser renegado pela própria DC, que iniciou um novo projeto com os super-heróis. Por trás do longa estava David Ayer, diretor e roteirista que ficou marcado pela derrota.

No entanto, o cineasta agora se redimiu, e com um grande sucesso para chamar de seu. Ele é o responsável por "Beekeeper: Rede de Vingança", longa estrelado por Jason Statham, de "Velozes e Furiosos" e "Megatubarão". Diferentemente de "Esquadrão Suicida", o novo filme de ação tem recebido diversas análises positivas: 70% da crítica especializada e 92% de aceitação do público.

