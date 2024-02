Dieguinho: É injusto Wanessa projetar seus traumas do passado em Davi

Bárbara pensa que é cedo para dizer se Wanessa está sinceramente arrependida ou apenas tomando essa atitude para limpar a própria imagem. "Acho que pode ter um pouco de forçada de barra, por jogo ou por medo de cancelamento, mas não excluo também que ele pode ter acessado algo nela que sensibilizou. Porém, tudo o que se faz tem consequências, e para a Wanessa elas seguirão existindo."

Dieguinho Schueng lamenta que a cantora tenha projetado em Davi vários sentimentos mal resolvidos que traz dentro de si. "O grande problema da Wanessa é que ela projetou no Davi os traumas que tem de seu passado com outras pessoas e outros relacionamentos. É como se ele fosse o gatilho para ela. Só que é injusto com o Davi fazer uma coisa dessas."

Yasmin Brunet só tem duas saídas no BBB 24: apertar o botão ou explodir

Yasmin Brunet, 35, desabafou com Lucas Henrique, 29, que está com medo de como o público tem reagido a sua participação no BBB 24 (Globo). Ela contou que seu maior receio é haver decepcionado os seguidores que a acompanham nas redes sociais e manchado sua imagem diante deles.

Bárbara pensa que a reconciliação entre Davi, 21, e Wanessa Camargo, 41, abalou ainda mais a modelo. "Parece que este último episódio envolvendo a Wanessa e o Davi deixou a Yasmin irritada - e, em algum momento, isso vai ser colocado para fora. Não sei se ela vai conseguir segurar por muito tempo."