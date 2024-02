Davi ganha funk e pagode do 'calabreso' após treta com Lucas e MC Bin Laden

Após Davi chamar Lucas Henrique de "calabreso" no BBB 24 (Globo) e MC Bin Laden se envolver, MC Guidany, MC Larissa e DJ VN Maestro fizeram um funk e a banda La Fúria lançou um pagode — ambos inspirados na treta.

O que aconteceu

MC Guidany, MC Larissa e DJ VN Maestro divulgaram o funk "Tropa do Davi x Calma 'calabreso'". "Essa é a tropa do Davi, fica tranquilo, calma, 'calabreso'. Não mexe com o homem, não mexe com o homem, senão você vai para o Paredão", informa um dos trechos.