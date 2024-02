Brother diz que Davi se isola para 'pagar de excluído' no BBB 24

Ontem ele veio me chamar de falso… Porque eu dou bom dia para ele, porque eu falo com ele. Porque ele é meu alvo e eu falo com ele. Só que ele não quer que ninguém fale com ele, porque o jogo dele é se fazer vítima, pagar de excluído.

- Lucas Henrique

Juninho concordou com o brother.

BBB 24 - enquete UOL: Wanessa apelou ou fez jogada inteligente em conversa com Davi? Apelou: queria tempo de tela Inteligente: entregou conteúdo para o programa Vilã: queria tentar queimar Davi (e não conseguiu) A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

