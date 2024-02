BBB: Rodriguinho pede para sister parar de comer doce e agir 'igual orca'

Em mais uma da série de brincadeiras que costumam ter na casa do BBB 24 (Globo), Rodriguinho disse hoje (2) que Pitel "só come doce" e fica deitada "igual uma orca" no reality show.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em conversa no Quarto do Líder, Pitel e Rodriguinho voltaram a trocar farpas em tom de brincadeira. O cantor, dessa vez, disse que a sister "só come e fica deitada" no BBB.