BBB 24: Sister defende pena de morte e brothers desconversam

Fernanda, Pitel e Rodriguinho tiveram uma conversa na tarde de hoje (2) no BBB 24 (Globo) sobre as leis no Brasil.

O que aconteceu

Em uma conversa na academia sobre leis no Brasil em comparação ao resto do mundo, Fernanda comentou sobre a pena de morte nos Estados Unidos. "Eu sou a favor da pena de morte sim", disse.