BBB 24: Fernanda diz que brother tem vergonha dela: 'Consciência pesada'

Fernanda avaliou sua relação com MC Bin Laden no BBB 24 (Globo) hoje (2) em conversa com Pitel e Rodriguinho, e criticou o afastamento do brother.

O que aconteceu

Em conversa no Quarto do Líder, Fernanda avaliou a postura de MC Bin Laden após tê-lo colocado no VIP. "Ele tá todo esquisito comigo. O Bin Laden. Tipo, parece que tá com vergonha", disse a sister.